Экс-гендиректор «Спартака» объяснил, почему не стоит увольнять Абаскаля

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что у красно-белых больше шансов на успех в чемпионате, если оставить Гильермо Абаскаля. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Спартаку» нужно продолжать играть. Такие провалы, как в матче с «Крыльями Советов», бывают у всех, но они нерегулярные. Пропустили непонятные голы, вратарь местами не выручил. Но прошла только треть чемпионата, впереди еще 20 туров, а чем дольше тренер у руля одной команды, тем больше шансов на успех. Если начнут менять полкоманды зимой, включая тренера, то будет только хуже. Абаскаля лучше оставить до конца сезона», — сказал Заварзин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что не понял, как Абаскаль попал в «Спартак».