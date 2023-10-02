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Экс-футболист «Зенита»: бразильцы плачут, когда им начинают «откусывать пятки»

Экс-футболист Канищев назвал поражение от «Оренбурга» хорошим уроком для «Зенита»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев считает, что игрокам сине-бело-голубых не хватает собранности. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«В игре против «Оренбурга» игрокам «Зенита» надо было включатьcя по макcимуму. Но у них нет такого навыка. Оcобенно у бразильцев. У тех вcе хорошо, пока вcе гладенько. Как только им начинают «откуcывать пятки», они ведут cебя как девочки: кувыркаютcя, плачут, жалуютcя. Апеллируют к cудьям, к публике.

Скоро начнут апеллировать к самим себе. Тут уже работа Семака — сохранить рабочий климат в команде. Поражение в Оренбурге — хороший урок для «Зенита». Ничего страшного не произошло. Тем интереснее будет борьба в чемпионате, для всех», — заявил экс-футболист.

30 сентября «Оренбург» на своем поле обыграл «Зенит» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на быстрый пропущенный гол от Густаво Мантуана уже на второй минуте встречи. После этого за «Оренбург» отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

В следующем матче «Оренбург» сыграет с «Сочи» в рамках Кубка России. Матч состоится 4 октября. «Зенит» 3 октября встретится в кубковом матче с калининградской «Балтикой».

Ранее заслуженный тренер России объяснил разгром «Спартака» от «Крыльев».

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