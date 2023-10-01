Экс-тренер «Спартака» назвал основную проблему состава команды

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о формировании тренерским штабом стартового состава команды. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль практически стабилизировал состав, но остается непредсказуемой полузащита.

«И в обороне, и в атаке состав стабилизируется. В средней линии пока непонятно, кто будет играть, на каких позициях и какую тактику изберет Абаскаль. А средняя линия — это все-таки каркас команды, тренеру нужно с ним определиться. Пока нет четкой определенности, кто из хавбеков будет играть в стартовом составе», — считает Гладилин.

В течение текущего сезона Абаскаля неоднократно критиковали за частые ротации состава. Ряд экспертов называл это причиной спада команды, которая на старте розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) после трех побед в четырех играх подряд затем набрала лишь одно очко.

В воскресенье 1 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в матче 10-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти туров «Крылья Советов» идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Спартак» с 16 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее Гладилин не исключил ничью в матче «Спартака» и «Крыльев».