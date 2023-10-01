Футболистку «Локомотива» увезли на скорой помощи с матча

1 октября в рамках 21-го тура женской Суперлиги встречаются столичные ЦСКА и «Локомотив». В начале второго тайма головами столкнулись защитница ЦСКА Юлия Плешкова и полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева. «Железнодорожница» упала на газон и находилась без сознания. Футболистку гостей увезли на машине скорой помощи с поля.

На 12-й минуте счет открыла защитница ЦСКА Невена Дамьянович. В концовке первого тайма преимущество хозяек увеличила полузащитница Маргарита Черномырдина. На 69-й минуте футболистки «Локомотива» смогли один гол отыграть благодаря действиям Насибы Гасановой.

После 20 матчей ЦСКА делит первое место с петербургским «Зенитом». У команд по 57 очков, однако сине-бело-голубые провели на один матч больше. «Локомотив» идет на третьем месте, отставая от лидеров чемпионата на 10 очков.

19-летняя Юкляева в мае 2022 года подписала долгосрочный контракт с «Локомотивом», где ранее выступала за молодежную команду. Первый матч за основную команду провела 16 сентября 2022-го против «Ростова». С 2023 года вошла в постоянный состав основной команды.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Нидерландов был завершен досрочно из-за серьезной травмы вратаря.