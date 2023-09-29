Тренер «Урала» не сказал ни слова во флеш-интервью после матча с «Ростовом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко проигнорировал вопросы журналиста во флеш-интервью после игры Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Позже специалист пришел на послематчевую пресс-конференцию, но и на ней проигнорировал все вопросы представителей СМИ. Об этом передает RT.

После матча глава «Урала» Григорий Иванов, отвечая на вопрос о судействе, заявил, что ему «плюнули в лицо».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. За «Ростов» пенальти реализовал Максим Осипенко, а сравнял счет на 46-й минуте Илья Вахания. На 79-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив». Встреча состоится 7 октября. «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Игра пройдет 7 октября.

Ранее президент «Урала» Иванов заявил, что не будет молчать на тему судейства в РПЛ.