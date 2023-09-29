Президент «Урала» назвал судейство в матче с «Ростовом» катастрофой

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает Sport24.

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал», — сказал Иванов.

Также Иванов сказал, что игрок клуба Андрей Егорычев был удален ни за что.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. За «Ростов» пенальти реализовал Максим Осипенко, а сравнял счет на 46-й минуте Илья Вахания. На 79-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив». Встреча состоится 7 октября. «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Игра пройдет 7 октября.

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