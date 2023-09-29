Стало известно, сколько чиновников УЕФА были против против допуска сборных России

Три вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступали против допуска сборных России U-17 до турниров под эгидой организации. Об этом сообщает Sky News.

Против допуска россиян выступили британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек. За допуск россиян к турнирам проголосовал швед Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэле Гравина.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал решение ряда европейских страны бойкотировать турниры, в которых примут участие сборные России до 17 лет.