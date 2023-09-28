Юрист заявила, что в деле Валиевой нет процессуальных нарушений

Юрист Анна Анцелиович заявила, что уведомление фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе после антидопинговых организаций не является процессуальным нарушением, передает ТАСС.

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением. Тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация, был обязан известить спортсменку», — сказала Анцелиович.

Также Анцелиович отметила, что спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не лабораторию.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиева была проинформирована о положительной допинг-пробе с нарушениями.