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Экс-тренер «Динамо»: если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили

Тренер Божович заявил, что в России любят испанских тренеров

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» Миодраг Божович считает, что в России не увольняют иностранных тренеров из-за любви к ним. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», — сказал Божович.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар». У команды 21 набранное очко. Вторыми идут самарские «Крылья Советов» (18 очков). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (17 очков). «Спартак», набравший 16 очков, идет следом.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 октября.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что Абаскаль начал доверять игрокам.

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