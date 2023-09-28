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Назван лучший футболист 2000-х

FourFourTwo признал Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х

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Michael Probst/AP

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо признан FourFourTwo лучшим футболистом 2000-х.

Британский журнал составил рейтинг из 50 игроков, лучше всех проявивших себя в первое десятилетие XXI века. В расчет принимались выступления исключительно в этот период.

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

Топ-10 лучших футболистов 2000-х.

1. Роналдиньо (Бразилия);
2. Зинедин Зидан (Франция);
3. Кака (Бразилия);
4. Тьерри Анри (Франция);
5. Криштиану Роналду (Португалия);
6. Хави (Испания);
7. Роналдо (Бразилия);
8. Андрес Иньеста (Испания);
9. Златан Ибрагимович (Швеция);
10. Лионель Месси (Аргентина).

Ранее FourFourTwo назвал лучшего тренера в истории футбола.

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