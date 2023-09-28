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Роналду установил мировой рекорд

Форвард «Аль-Насра» Роналду стал первым футболистом, не проигравшим в 1001 матче

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Suhaib Salem/Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Согласно подсчетам IFFHS, после матча «Аль-Насра» с «Персеполисом» (2:0) на счету 38-летнего форварда была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья. После этого Роналду в составе своего клуба выиграл еще раз – у «Аль-Ахли» (4:3).

Из 1001 матча без поражений на «Аль-Наср» пришлись 28, на «Манчестер Юнайтед» — 284, на туринский «Ювентус» — 114, на мадридский «Реал» — 386, на лиссабонский «Спортинг» — 21, на сборную Португалии — 168. Всего за карьеру Роналду провел 1183 игры на данный момент.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.

Ранее Роналду объявил, когда завершит карьеру.

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