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Мостовой назвал трех лучших российских тренеров

Экс-футболист «Сельты» Мостовой составил топ-3 лучших российских тренеров

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что в список лучших футбольных тренеров в истории по версии FourFourTwo могли попасть три отечественных специалиста. Своим мнением он поделился с RT.

«На первое меcто я бы поcтавил тройку из Романцева, Газзаева и Cемина. Первый cо «Cпартаком» показывал краcивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя cборную CCCР. Газзаев хорошо показал cвою работу в ЦCКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Cемин на протяжении многих лет cоздавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», — заявил Мостовой.

27 сентября FourFourTwo опубликовало собственный рейтинг лучших футбольных тренеров за всю историю. Лучшим был признан экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

В топ-100 также вошли три советских специалиста: Валерий Лобановский (10-е место), Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место).

Ранее Мостовой рассказал, в каком клубе хотел бы пройти стажировку.

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