Стало известно состояние 11-месячной дочери Ярошика, которая попала в реанимацию

Бывший тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Иржи Ярошик рассказал о состоянии своей 11-месячной дочери, которая пять дней пролежала в реанимации из-за того, что упала с лестницы и ударилась головой, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование. Надеюсь, что в будущем все тоже будет хорошо», — сказал Ярошик.

Ярошик возглавил «Оренбург» летом после ухода Марцела Лички в московское «Динамо». Под его руководством команда провела в общей сложности семь матчей, из которых выиграла лишь один, обыграв в Кубке России «Сочи». 21 августа Ярошик объявил об уходе из клуба из-за травмы дочери.

На данный момент оренбуржцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. В следующем туре «Оренбург» на своем поле примет петербургский «Зенит».

Ранее Ярошик захотел рассказать чехам правду о России.