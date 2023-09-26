Боец ММА заявил, что на футболистов «Спартака» давления больше, чем на политиков

Боец смешанного стиля (ММА) Алексей Махно высказался о давлении, которое ощущают на себе футболисты московского «Спартака». Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Не думаю, что игра в «Спартаке» равносильна политической должности. На подавляющее число политиков давления меньше, чем на футболистов «Спартака». Политиков мы знаем несколько основных лиц, на которых давление. А если ты надел футболку «Спартака», ты уже под прицелом», — заявил спортсмен.

23 сентября «Спартак» принимал столичное «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу со счетом 1:0. Единственным голом в самом начале встречи отметился Тео Бонгонда.

Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее Махно поддержал капитана «Спартака».