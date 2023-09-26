Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Деменко объяснил, в чем преимущество «Краснодара» над «Зенитом» и «Спартаком»

Экс-футболист Деменко: «Краснодар» не теряет очков, как «Спартак» и «Зенит»

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о борьбе этих трех клубов за чемпионство в Российской премьер-лиге. Специалист считает, что «Краснодар» в этом сезоне не допускает осечек на ровном месте, в отличие от конкурентов.

«Что касается «Краснодара», то он, по крайней мере, не теряет тех очков, которые теряют те же «Зенит» и «Спартак». Стабильно демонстрирует хороший футбол. Видим, что Ивич над оборонительными моментами поработал. Раньше «Краснодар» все-таки больше в атакующий футбол играл, сейчас мы видим рациональность», — уверен Деменко.

«Краснодар» лидирует в Российской премьер-лиге после девяти туров с 21 баллом. «Зенит», набравший 17 очков и уступивший в прошлом туре «Локомотиву» (1:2), идет на третьем месте, «Спартак» расположился на четвертой строчке с 16 баллами в активе. «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов РПЛ, «Спартак» побеждал в турнире чаще всех, но не брал чемпионств с 2017 года, а «Краснодар» никогда не был чемпионом России.

Ранее футболист Соболев заявил, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не было отстранения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях