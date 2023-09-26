Деменко объяснил, в чем преимущество «Краснодара» над «Зенитом» и «Спартаком»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о борьбе этих трех клубов за чемпионство в Российской премьер-лиге. Специалист считает, что «Краснодар» в этом сезоне не допускает осечек на ровном месте, в отличие от конкурентов.

«Что касается «Краснодара», то он, по крайней мере, не теряет тех очков, которые теряют те же «Зенит» и «Спартак». Стабильно демонстрирует хороший футбол. Видим, что Ивич над оборонительными моментами поработал. Раньше «Краснодар» все-таки больше в атакующий футбол играл, сейчас мы видим рациональность», — уверен Деменко.

«Краснодар» лидирует в Российской премьер-лиге после девяти туров с 21 баллом. «Зенит», набравший 17 очков и уступивший в прошлом туре «Локомотиву» (1:2), идет на третьем месте, «Спартак» расположился на четвертой строчке с 16 баллами в активе. «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов РПЛ, «Спартак» побеждал в турнире чаще всех, но не брал чемпионств с 2017 года, а «Краснодар» никогда не был чемпионом России.

Ранее футболист Соболев заявил, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не было отстранения.