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Уткин: Вяльбе, конечно, феноменально глупа

Комментатор Уткин раскритиковал главу Федерации лыжных гонок Вяльбе

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Елена Вяльбе, конечно, феноменально глупа. И вот пытаешься это примирить с тем, что она главная в стране по лыжам, и с лыжами она определенно разобралась.

А мирить нечего. Она как бабка с малиновым вареньем. Офигенное варенье. И чай заваривает. И стол накрыт, и прям из блюдца пить хочется, хотя кому это щас в голову придет — но как начнет бабушку нести — и про инопланетян, и про мироустройство, я вас уверяю — у нее еще и есть понимание про двигатель внутреннего сгорания, чего и как там горит.

И ведь слушать начнешь. И даже не выберешь время возразить. А если выберешь время — так и проблем не оберешься. А просто слушать Вяльбе не надо. Варенья наварила, чаю налила — остальное как в убогий рэп вслушиваться. Фон», — написал Уткин.

В рамках шоу РИА Новости «На два слова» Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву и посоветовала ей «закрыть рот и жить в своей Испании».

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Ранее Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше «Озверина».

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