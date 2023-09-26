Харитонов объяснил, почему посоветовал бойцу Петру Яну пойти в армию

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, почему в одном из своих интервью предложил Петру Яну пойти в армию на два-три года. Его слова передает Sports.

«Достойный мужчина достойный и без армии. Но есть нюансы, через которые должен пройти каждый. Служба в армии дает толчок для правильного направления жизни. Но я на 200% уверен, что все должны служить в армии.

Зачем Яну в армию? Был бы другой человек. Он талантливый парень, духовитый. Думаю, и на улице дрался, и много чего прошел. Но нет службы в армии — и от этого все проблемы», — сказал Харитонов.

22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Сергей Бондарчук-младший рассказал о съемках документального сериала с бойцом MMA Петром Яном.