Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Харитонов объяснил, почему посоветовал бойцу Петру Яну пойти в армию

Харитонов о Петре Яне: не служил в армии, и от этого все проблемы

close
100%
Louis Grasse/Global Look Press

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, почему в одном из своих интервью предложил Петру Яну пойти в армию на два-три года. Его слова передает Sports.

«Достойный мужчина достойный и без армии. Но есть нюансы, через которые должен пройти каждый. Служба в армии дает толчок для правильного направления жизни. Но я на 200% уверен, что все должны служить в армии.

Зачем Яну в армию? Был бы другой человек. Он талантливый парень, духовитый. Думаю, и на улице дрался, и много чего прошел. Но нет службы в армии — и от этого все проблемы», — сказал Харитонов.

22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Сергей Бондарчук-младший рассказал о съемках документального сериала с бойцом MMA Петром Яном.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях