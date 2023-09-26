Передача Тарасенко помогла «Оттаве» победить «Торонто»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто закончился предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Матч завершился в овертайме победой «Оттавы» со счетом 4:3.

На второй минуте первого периода счет открыл финский нападающий «Сенаторз» Роби Ярвентие. Затем форвард гостей Доминик Кубалик удвоил преимущество своей команды. В середине первой двадцатиминутки одну шайбу отыграл форвард «Торонто» Истон Коуэн. Через несколько минут защитник «Оттавы» Джейкоб Чикран с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко забросил третью шайбу «сенаторов», но затем форвард «кленовых листьев» Джозеф Бландизи снова сократил отрыв до минимума. За шесть секунд до конца третьего периода нападающий «Торонто» Митч Марнер сравнял счет. В овертайме победную шайбу забросил Чикран.

Новый сезон НХЛ начнется 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Ранее нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что в прошлом сезоне чувствовал себя ужасно из-за вылета из плей-офф Кубка Стэнли.