Глава чемпионата Испании высоко оценил вероятность перехода Мбаппе в лигу

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переходе форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в Ла Лигу в следующем сезоне. Слова Тебаса передает Marca.

«Я не убежден, что Мбаппе перейдет в чемпионат Испании. Но это судьба для него, я уверен. В следующем сезоне вероятность его перехода будет выше на 70–80%. Сюда приехали великие игроки», — сказал Тебас.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с «Лорьяном» Мбаппе пропустил, в игре с «Тулузой» он вышел во втором тайме на поле и забил мяч.

Ранее в «ПСЖ» рассказали о травме Мбаппе.