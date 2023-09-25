Бывший футболист сборной России назвал главное разочарование РПЛ

Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Гранат назвал нынешний розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) самым непредсказуемым за последние годы. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Пока это самый непредсказуемый чемпионат за последние годы. Вверху таблицы очень плотно и очень радует «Краснодар». Не только своей игрой, но и результатом.

Мало чего ждали от «Крыльев». Много ждали от «Локомотива», однако в команде пока дисбаланс. Что ждал от «Зенита» и «Спартака»? Красно-белые всегда нестабильны, а вот «Зенит» неожиданно много очков не добирает. Главные ли это разочарования? Наверное, нет. Больше разочаровал «Ахмат» Ташуева», — заявил экс-футболист.

После девятого тура чемпионата России «Краснодар» (21 очко) лидирует в турнирной таблице. На втором месте расположились самарские «Крылья Советов» (18 очков). Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит» (17 очков).

15 августа грозненский «Ахмат» объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Ташуевым по согласию сторон. Специалист возглавил клуб в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/23 грозненцы заняли пятое место в чемпионате России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что РПЛ недовольна «бандитским» контентом клубов.