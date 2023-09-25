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РПЛ недовольна «бандитским» контентом клубов

Журналист Карпов: РПЛ не хочет, чтобы контент клубов влиял на репутацию лиги

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Российская Премьер-Лига/VK

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) попросило клубы не производить контент с отсылками к криминальным драмам. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что РПЛ не хочет, чтобы бандитский креатив пагубно повлиял на ее репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров. Российские клубы попросили быть «более изящными» в создании роликов и избегать фраз вроде «Ты чего натворил, пес смердячий?» или «Чо молчишь, конина?».

24 сентября «Ростов» в домашнем матче девятого тура РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (3:3). В социальных сетях донского клуба перед матчем с красно-синими появилось видео, где футболисты Данил Глебов и Алексей Миронов исполнили пародию на фильм «Бумер».

В сцене Глебов и Миронов останавливают машину, за рулем которой находится человек в маске коня. Спортсмены вступают с ним в конфликт, после чего Миронов бьет человека в маске по лицу. Также они отнимают у него машину и назначают встречу на стадионе «Ростова» в воскресенье на время матча.

Ранее экс-тренер ЦСКА назвал тройку лучших форвардов клуба в XXI веке.

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