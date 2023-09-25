В итальянском клубе рассказали о будущем Черышева в команде

Спортивный директор итальянской «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что клубу не поступало конкретных предложений по трансферу футболиста клуба Дениса Черышева, передает Sport24.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года. Но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет», — сказал Брендолин.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года.



В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее итальянский менеджер рассказал, почему Черышеву будет сложно остаться в «Венеции».