Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В итальянском клубе рассказали о будущем Черышева в команде

Спортивный директор «Венеции» Брендолин: у нас нет предложений по Черышеву

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Спортивный директор итальянской «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что клубу не поступало конкретных предложений по трансферу футболиста клуба Дениса Черышева, передает Sport24.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года. Но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет», — сказал Брендолин.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее итальянский менеджер рассказал, почему Черышеву будет сложно остаться в «Венеции».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях