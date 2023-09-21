Быков раскритиковал тренера СКА Ротенберга за сравнение победы в матче с блокадой Ленинграда

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал неэтичным высказывание наставника СКА Романа Ротенберга, который сравнил победу над «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда. Слова Быкова передает РИА Новости.

Такое заявление Ротенберг сделал из-за того, что его команда прервала серию поражений, которая продолжалась пять матчей.

«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать, это просто неэтично», – сказал Быков.

Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе СКА заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков (38-я и 52-я минуты), Владимир Алистров (7-я) и Александр Никишин (51-я). У гостей отличился Илья Иванцов (11-я).

Ранее спортсмен-блокадник ответил Ротенбергу, сравнившему победу в матче с блокадой Ленинграда.