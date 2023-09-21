Спортсмен-блокадник ответил Ротенбергу, сравнившему победу в матче с блокадой Ленинграда

Бывший игрок ленинградского «Зенита» Вадим Храповицкий поделился мнением о словах наставника петербургского СКА Романа Ротенберга, который сравнил победу над череповецкой «Северсталью» с прорывом блокады Ленинграда. Слова Храповицкого передает Legalbet.

Такое заявление Ротенберг сделал из-за того, что его команда прервала серию поражений, которая продолжалась пять матчей. Храповицкий в детстве пережил блокаду Ленинграда.

«Я считаю, что это слишком. Вы представляете, что такое прорыв блокады? Там люди голодали, гибли, а здесь — хоккей. Они, конечно, молодцы, прервали неудачную серию. Я уважаю и хоккеистов и тренера, но сравнивать это нельзя», — сказал Храповицкий.

Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе СКА заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков (38-я и 52-я минуты), Владимир Алистров (7-я) и Александр Никишин (51-я). У гостей отличился Илья Иванцов (11-я).

Ранее сообщалось, что в СКА сменился капитан после пяти поражений подряд.