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В «Шахтере» заявили, что ФИФА разрушила украинский футбол

Гендиректор «Шахтера» Палкин обвинил ФИФА в развале украинского футбола

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ФК «Шахтер»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола. Его слова передает Bild.

«ФИФА разрушила украинcкий футбол, разрушила нашу оcнову и конкурентоcпоcобноcть. Это из-за того, что они позволили иноcтранным футболиcтам разрывать контракты и переходить в другие клубы беcплатно. В начале вcей cитуации у наc на баланcе было €40 млн непогашенных платежей за наши подпиcания.

Распространенной практикой является оплата по частям. Но внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никаких консультаций с ФИФА до сих пор не было. ФИФА всегда объясняет, что футбол — это одна большая семья. Но нас просто выгнали. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий», — сказал Палкин.

В конце июня 2022 года ФИФА на год продлила разрешение легионерам и иностранным тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Аналогичная мера предусматривается и по отношению к украинским командам из-за ситуации в стране.

Ранее легионер клуба РПЛ предположил, когда Россию вернут в еврокубки.

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