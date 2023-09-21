Футболист о российском городе: через пару лет будет красотища, мини-Дубай

Воспитанник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов, ныне выступающий за «Оренбург», в интервью Sport24 поделился впечатлениями от столицы Чеченской Республики.

«В Грозном бываю только в отпуске. Там живут мои родные и близкие, стараюсь их навещать. Главное отличие этого города от того, который был в моем детстве? Грозный сейчас активно застраивается — дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай», — сказал футболист.

1 августа Адамов, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», перешел на правах аренды в «Оренбург». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

23-летний защитник выступает за «Зенит» с 2022 года. За сине-бело-голубых игрок провел 21 матч, в которых отдал две результативные передачи. Вместе с «Зенитом» Адамов стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Адамов вспомнил, что Карпин в сборной встретил его словами: «О, чеченец подъехал!»