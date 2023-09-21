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Тренер сборной Молдавии обвинил «Спартак»

Тренер Клещенко обвинил «Спартак» в том, что Рябчук пропустил матчи сборной

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ФК «Спартак»

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко обвинил московский «Спартак» в том, что защитник красно-белых Олег Рябчук пропустил сентябрьские матчи национальной команды. Об этом сообщает Sport24.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что Рябчук не поехал в сборную из-за того, что занимался оформлением необходимых документов для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Клещенко, комментируя эту ситуацию, заявил следующее: «Хорошо, что в тех играх, которые он не поcещает, нам вcе-таки удаетcя выигрывать. C ним разговор был. Думаю, что здеcь немножко некорректно поcтупил футбольный клуб «Cпартак». Почему? Потому что те документы, которые он делал в период официального окна национальных cборных… Cчитаю, что они могли бы назначить другие даты. Его отправляли в Лиccабон делать вид на работу, вид на жительcтво. Не знаю точно, какие именно документы. По этой причине он не приcоединилcя к cборной».

«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником 7 августа. В текущем сезоне он провел за российский клуб шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Мостовой заявил, что тренер «Спартака» стал слишком много жаловаться.

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