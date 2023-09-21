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Футболист «Оренбурга»: Карпин в сборной встретил словами: «О, чеченец подъехал!»

Защитник «Оренбурга» Адамов назвал Карпина сильным тренером и психологом

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ФК «Зенит»

Футболист «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», в интервью Sport24 поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Как мне работа с Карпиным? Очень понравилось. Он сильный тренер и психолог. При этом простой в общении, постоянно шутит над игроками. Когда я только заехал в Новогорск, Карпин меня встретил со словами: «О-о-о, чеченец подъехал!» — рассказал футболист.

1 августа Адамов перешел на правах аренды в «Оренбург». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

23-летний защитник выступает за «Зенит» с 2022 года. За сине-бело-голубых игрок провел 21 матч, в которых отдал две результативные передачи. Вместе с «Зенитом» Адамов стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее футболист сборной России перешел в клуб ОАЭ.

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