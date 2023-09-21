У олимпийского чемпиона появились проблемы с памятью из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что у него появились проблемы с памятью после того, как переболел ковидом.

«Сколько мне лет по ощущениям? Чувствую себя великолепно. Гораздо моложе, чем записано в паспорте. Лет на 45. О возрасте забываю еще и потому, что два года назад переболел коронавирусом. В легкой форме — но с тех пор проблемы с памятью. Особенно на даты и дни рождения. Вылетели из головы напрочь! Все! Как будто зачистили. Теперь без подсказки даже детей и внуков могу с днем рождения не поздравить. Да и про собственный не сразу вспоминаю, ха-ха!» — заявил экс-хоккеист.

21 сентября Кожевникову исполнилось 65 лет.

Кожевников вместе со сборной СССР завоевывал золотые медали двух Олимпиад — 1984 и 1988 годов. В 1982 году также в составе национальной советской сборной он выиграл золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в Финляндии, и национального европейского первенства.

В чемпионатах СССР Кожевников сыграл 525 матчей и забросил 243 шайбы, из которых 43 он забил в чемпионате-1981/82.

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