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Украинской гимнастке запретили выступать на международном форуме по политическим причинам

Украинке Ризатдиновой не разрешили выступить с речью на форуме олимпийцев

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Станислав Красильников/ТАСС

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в соцсетях сообщила, что ей не разрешили выступить с речью на всемирном форуме олимпийцев в Стамбуле по политическим причинам.

«Мы ехали, видя возможность в который раз напомнить всему миру о том, что происходит в Украине. Но каким же разочарованием для меня было, подойдя к первым лицам ассоциации, показав видео и текст своей речи получить четкий отказ. И в оправдание услышать «Спорт вне политики, и нам все равно, у кого какой паспорт», — написала Ризатдинова.

Ризатдинова является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпионкой мира в упражнении с обручем (2013), многократным призером чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад. 30-летняя спортсменка родилась в Симферополе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что российский спорт пытаются загнать в угол.

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