Нейтральные спортсмены не получат призовые в России за выступление на Олимпиаде-2024

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил, что российские атлеты, которые примут участие в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе, не получат призовые за выступление. Его слова передает ТАСС.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет. Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется», — сказал Кадыров.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что спортсмены должны сами решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что российские спортсмены не должны соглашаться выступать на международных соревнованиях без национальных флага и гимна.