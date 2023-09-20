Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президент «Локомотива» заявил, что его удивляет «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Спартак» продолжает удивлять

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от победы столичного «Спартака» в матче Пути РПЛ Кубка России над «Пари НН», заявив, что красно-белые продолжают его удивлять, передает Vprognoze.ru.

«Спартак» продолжает удивлять. В прошлом матче была тяжелая победа «на флажке» над «Сочи», а сейчас крупно обыграли «Нижний Новгород». Добиться этого успеха москвичам было трудно, ведь «Пари НН» играл от обороны», — сказал Наумов.

«Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6).

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

Ранее в «Спартаке» заявили, что клуб выходит из кризиса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях