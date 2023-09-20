В «Спартаке» заявили, что клуб выходит из кризиса

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после победы команды в матче Пути РПЛ Кубка России над «Пари НН» заявил, что клуб выходит из кризиса, передает ТАСС.

«Команда выходит из кризиса? Да, были поражения, не было результатов. Понятное дело, сейчас совсем другое настроение, это радует и движет вперед», — сказал Джикия.

«Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6).

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место, набрав 13 очков. Лидирует в таблице «Краснодар» (18).

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