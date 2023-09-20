Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» заявили, что клуб выходит из кризиса

Капитан «Спартака» Джикия заявил, что клуб выходит из кризиса

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после победы команды в матче Пути РПЛ Кубка России над «Пари НН» заявил, что клуб выходит из кризиса, передает ТАСС.

«Команда выходит из кризиса? Да, были поражения, не было результатов. Понятное дело, сейчас совсем другое настроение, это радует и движет вперед», — сказал Джикия.

«Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6).

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место, набрав 13 очков. Лидирует в таблице «Краснодар» (18).

Ранее стало известно, сколько российские клубы заработали за 10 лет игры в еврокубках.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях