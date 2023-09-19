Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Пари НН» пожалуется на судейство матча со «Спартаком»

Юран заявил, что «Пари НН» оспорит решения судей в матче со «Спартаком»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Пари «Нижний Новгород» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Кубка России против московского «Спартака». Об этом «РБ Спорт» сообщил наставник команды Сергей Юран.

«Мы однозначно будет обращаться в ЭСК. На 10-й минуте Александрову попали кулаком. Это как? Посмотрите. Судья не реагирует», — заявил Юран.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

Ранее капитан «Спартака» назвал число россиян, которые болеют за красно-белых.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях