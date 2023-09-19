«Пари НН» пожалуется на судейство матча со «Спартаком»

«Пари «Нижний Новгород» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Кубка России против московского «Спартака». Об этом «РБ Спорт» сообщил наставник команды Сергей Юран.

«Мы однозначно будет обращаться в ЭСК. На 10-й минуте Александрову попали кулаком. Это как? Посмотрите. Судья не реагирует», — заявил Юран.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также в группе D выступают «Краснодар» и московское «Динамо». Их матч завершился победой «быков» (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти). После четырех игр «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилось «Динамо» (пять очков), на третьей — «Краснодар» (пять очков), на четвертой — «Пари НН» (два очка).

Ранее капитан «Спартака» назвал число россиян, которые болеют за красно-белых.