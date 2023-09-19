СМИ узнали о новой потерпевшей секс-скандала с участием «молодежки» «Реала»

Судебное расследование в отношении четверых футболистов молодежной команды мадридского «Реала» по делу о записи и распространении видео сексуального содержания выявило новую пострадавшую. Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечает источник издания в полиции, в ходе выявления обстоятельств были возбуждены два уголовных дела с разными потерпевшими. Одной из них является 16-летняя девушка, возраст второй не называется. Отмечается, что суд дал разрешение для изучения содержимого телефонов игроков. Задержанным футболистам грозит до пяти лет тюремного заключения.

14 сентября испанская полиция задержала четырех игроков по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием 16-летней девушки. В деле проходят футболист «Реал Кастилья» (дубля «Реала») и три игрока «Реала С» (третьей команды «Реала»). Имена спортсменов не разглашаются.

Ранее испанская футболистка после скандала с поцелуем сделала новое заявление.