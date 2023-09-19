Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Спартака»

«Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак» объявили составы на матч четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени.

«Пари НН»: Ботнарь, Каккоев, Александров, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Калинский (к), Стоцкий, Карапузов, Севикян, Зе Турбо.

Запасные: Нигматуллин, Гоцук, Кукушкин, Толстопятов, Шнапцев, Майга, Жигулев, Стаматов, Кухарчук, Мухин, Боселли, Кутателадзе.

«Спартак»: Максименко, Джикия (к), Чернов, Игнатов, Классен, Зиньковский, Маслов, Медина, Пруцев, Мелешин, Умяров.

Запасные: Свинов, Фадеев, Бабич, Бонгонда, Денисов, Дуарте, Лайкин, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев, Хлусевич.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Рашид Абусуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

Ранее форвард «Краснодара» сбил с ног арбитра «силовым приемом».