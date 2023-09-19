Легионер РПЛ рассказал, как расслабляется с алкоголем

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что пьет из алкогольных напитков почти все. Об этом он заявил Sport24.

«Когда сезон — я спортсмен. Во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива. Из алкоголя пью все что угодно. Водку? Нет, максимум — виски. Я пробовал водку очень давно. Мои друзья из Боснии — любители этого напитка, а я — нет. В основном, пью пиво», — сказал Гойкович.

Гойкович перебрался в «Оренбург» в 2020 году из боснийского клуба «Зриньски», в составе которого он выиграл чемпионат в сезоне-2018/19. Вместе с «Оренбургом» он завоевывал серебряную и бронзовые медали Первой лиги.

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) все восемь матчей, не отметившись результативными действиями. «Оренбург» идет на 11-м месте, набрав восемь очков. В прошлом туре команда обыграла «Локомотив» в гостях (2:0). Лидером продолжает оставаться «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича на одно очко опережают идущий вторым «Зенит». Тройку замыкают «Крылья Советов».

Ранее Гойкович удивился празднованию в России Дня Победы.