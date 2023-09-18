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Российский борец отобрался на Олимпийские игры в Париже

Борец Курбанов выиграл лицензию для выступления на Олимпийских играх

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Российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов победил представителя Венгрии Даниэля Лигети в поединке за пятое место на чемпионате мира в Белграде в весовой категории до 125 кг. Это позволило россиянину выиграть олимпийскую лицензию для выступления на Играх в Париже в 2024 году. Поединок завершился со счетом 8:3 в пользу россиянина.

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не объявил о допуске российских спортсменов до турнира в столице Франции.

Курбанов в июне 2023 года стал чемпионом России, в финальной схватке одолев Эрика Джиоева.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее заслуженный тренер России высказался о нейтральном статусе спортсменов.

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