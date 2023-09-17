Бразильский легионер «Крыльев Советов» ответил на вопрос о получении паспорта России

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца признался в любви к российскому клубу, заявил, что отлично чувствует себя в команде, а также рассказал, намерен ли он получить гражданство Российской Федерации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас идут разговоры. На 100 процентов не знаю, какая ситуация на данный момент. Пока я не подавал никаких документов. Зачем мне российский паспорт? Я не буду считаться легионером. Это хорошо для клуба. Возможно, останусь здесь на пять и больше лет», — заявил защитник.

Костанца перешел в самарский клуб в январе 2022 года из молдавского «Шерифа». В Бразилии футболист выступал за «Ботафого».

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) самарская команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата. В матче восьмого тура «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с московским ЦСКА с результатом 2:2. При этом самарская команда упустила свое преимущество, ведя в два мяча.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют с калининградской «Балтикой» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России, матч состоится 19 сентября. В РПЛ 23 числа самарцы примут «Сочи».

Ранее легионер клуба РПЛ сравнил Самару с Рио‑де‑Жанейро.