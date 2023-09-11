Сборная России по футболу сенсационно уступила олимпийской сборной Египта

Сборная России по футболу в товарищеском матче уступила олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.

Встеча, которая проходила в Суэце, завершилась со счетом 1:2.

На седьмой минуте встречи счет ударом с пенальти открыл Сергей Пиняев. Во втором тайме Ахмед Фавзи сравнял счет, а через четыре минуты Араби Бадр вывел команду Египта вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

7 сентября Россия провела первый товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне не проигрывали два года. Осенью 2021 года подопечные Валерия Карпина уступили Хорватии в отборе на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Карпин назвал сходство сборных России и Катара.