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Фигуристка Косторная: в парном катании у меня просматривались определенные шансы

Фигуристка Косторная оценила свои шансы в парном катании

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Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, заявила, что из-за травмы уже не смогла бы быть конкурентоспособной в одиночном катании, передает RT.

«В парном катании у меня просматривались определенные шансы, чтобы вытянуть себя из этого состояния беспомощности. В одиночном же, даже вылечив ногу, я вряд ли сумела бы собрать конкурентоспособный контент произвольной программы», — сказала Косторная.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Ирина Роднина оценила шансы на успех Косторной в парном катании.

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