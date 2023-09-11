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Губерниев отреагировал на слова Пескова, призвавшего ехать на ОИ в индивидуальном статусе

Губерниев согласился с призывом Пескова ехать на ОИ-2024 в нейтральном статусе

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, который призвал россиян ехать на Олимпиаду-2024 в статусе индивидуальных атлетов. Слова Губерниева передает Sport24.

«Здравомыслящим людям было и так понятно, что мы должны ехать на Олимпиаду. Я не раз говорил горящим головам таким, как Елена Вяльбе, что при возможности поехать нашим спортсменам на Олимпиаду, надо ехать. Если мы сможем безо всяких подписей поехать в нейтральном статусе, то нужно этот шанс использовать», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее Губерниев пошутил про переход Вильсона Изидора в «Зенит».

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