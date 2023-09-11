Владельцы «Ювентуса» прокомментировали информацию о продаже клуба

Владельцы «Ювентуса», семья предпринимателей Аньелли, прокомментировали информацию о возможной продаже клуба, передает ANSA.

«Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи «Ювентуса», лишены всякого основания», — заявили в «Ювентусе».

Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила «Ювентус» 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс‑директор Маурицио Арривабене и экс‑президент Андреа Аньелли — на 24 месяца каждый, экс‑директор Паоло Гаримберти и Павел Недвед — на восемь месяцев.

Также «Ювентус» отстранен от участия в еврокубках на один сезон.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» будут одеваться в Loro Piana.