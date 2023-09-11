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Владельцы «Ювентуса» выставили клуб на продажу

Il Giornale: владельцы «Ювентуса» Аньелли выставили футбольный клуб на продажу

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Официальный Twitter-аккаунт «Ювентуса»

Владельцы туринского «Ювентуса», семья предпринимателей Аньелли, выставили футбольный клуб на продажу. Об этом сообщает Il Giornale.

По информации источника, такое решение владельцы итальянского клуба приняли из-за финансовых проблем, судебных тяжб и ухода Андреа Аньелли с должности президента туринцев.

Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила «Ювентус» 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс‑директор Маурицио Арривабене и экс‑президент Андреа Аньелли — на 24 месяца каждый, экс‑директор Паоло Гаримберти и Павел Недвед — на восемь месяцев.

Также «Ювентус» отстранен от участия в еврокубках на один сезон.

Ранее Госсовет Италии окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу кальчополи.

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