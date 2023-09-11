Владельцы «Ювентуса» выставили клуб на продажу

Владельцы туринского «Ювентуса», семья предпринимателей Аньелли, выставили футбольный клуб на продажу. Об этом сообщает Il Giornale.

По информации источника, такое решение владельцы итальянского клуба приняли из-за финансовых проблем, судебных тяжб и ухода Андреа Аньелли с должности президента туринцев.

Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила «Ювентус» 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс‑директор Маурицио Арривабене и экс‑президент Андреа Аньелли — на 24 месяца каждый, экс‑директор Паоло Гаримберти и Павел Недвед — на восемь месяцев.

Также «Ювентус» отстранен от участия в еврокубках на один сезон.

Ранее Госсовет Италии окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» по делу кальчополи.