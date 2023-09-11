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Супруга экс-вратаря сборной России объявила о разводе

Супруга экс-футболиста Малафеева объявила о разводе с бывшим вратарем

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@malafeeva_ekaterina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, объявила о разводе с экс-футболистом. Об этом она сообщила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Екатерина не стала раскрывать причины развода. При этом она опубликовала кадры с вечеринки, приуроченной к разрыву пары. Малафеев и супруга устроили вечеринку в честь данного события. Виновники торжества пели песни «Районы-кварталы» и «Я свободен».

«Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи. Мы развелись со Славой. Наша любовь трансформировалась в дружбу», — сказала Екатерина.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Ранее тренер «Зенита» объяснил, почему петербургский клуб становится чемпионом России.

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