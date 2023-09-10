Тренер Байдачный: на данный момент все стремятся в «Зенит»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный прокомментировал переход футболиста московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский «Зенит», отметив, что сейчас все хотят в клуб с берегов Невы, передает «Евро-Футбол.Ру».

«На данный момент все стремятся в Санкт-Петербург, в «Зенит». Наверно, там наилучшие условия для жизни, финансовые и игровые. «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом», — сказал Байдачный.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Изидор провел четыре игры, в которых забил один мяч и не отдал ни одной результативной передачи.

После семи туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 12 баллов.

В РПЛ Изидор выступает с 2022 года, перейдя в «Локомотив» из «Монако».

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