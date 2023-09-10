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В «Локомотиве» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит»

Гендиректор «Локомотива» Леонченко: еще зимой понимали, что Изидор хочет уйти

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Павел Бедняков/РИА Новости

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал переход нападающего Вильсона Изидора в петербургский «Зенит», отметив, что игрок хотел покинуть команду еще зимой, передает «Евро-Футбол.Ру».

«За лето мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы рассматривать. Предложение «Зенита» же было принципиально другим — платная аренда, обязательное право выкупа. Поэтому мы приняли решение отпустить его», — сказал Леонченко.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Изидор провел четыре игры, в которых забил один мяч и не отдал ни одной результативной передачи.

После семи туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 12 баллов.

В РПЛ Изидор выступает с 2022 года, перейдя в «Локомотив» из «Монако».

Ранее жена экс-владельца «Спартака» сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой.

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