Президент Ла Лиги объяснил, почему он против создания Суперлиги

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против создания европейской Суперлиги, передает Marca.

«Нам нужно защищать весь футбол, а не только элитный. Это риск для экономического баланса европейского футбола. Это не то же самое, что было в апреле 2021 года. Это идет вразрез с национальными лигами», — сказал Тебас.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступал резко против данной инициативы, пообещав дисквалифицировать организаторов соревнования, из-за чего большая часть команд объявила об отказе участия в турнире еще по истечении первого месяца.

В проекте Суперлиги остаются два участника — мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Ранее «Реал», «Барселона» и «Ювентус» обратились более чем к 50 европейским клубам по вопросу создания нового турнира Суперлиги, который сможет заменить Лигу чемпионов.

Планируется, что в нем примут участие 60-80 клубов. В турнире не будет постоянных участников, а все команды будут разделены на дивизионы (предполагается, что их будет четыре) и проведут не меньше 14 матчей за сезон.

Ранее УЕФА надавил на «Ювентус» и заставил выйти из проекта Суперлиги.