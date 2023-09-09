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Агент заявил, что Роналду отправили на пенсию

Агент Селюк: Роналду сошел с дистанции, его отправили на пенсию

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал фаворитов на «Золотой мяч», а также заявил, что португалец Криштиану Роналду не будет претендовать на награду. Его слова приводит Спортивное радио «Движение».

«Основные претенденты на награду – Месси и Холанд, плюс добавил бы Мбаппе, но все-таки приз разыграют первые двое. Думал, что прошлый «Золотой мяч» Месси был последним для него, но в связи с победой на чемпионате мира аргентинец стал одним из кандидатов.

Холанд выиграл Лигу чемпионов, забил больше всех мячей. Скорее всего, выиграет Месси. Победа на чемпионате мира дорогого стоит. Холанду и его национальной сборной такой трофей никогда не покорится.

Роналду сошел с дистанции. Его переход в Саудовскую Аравию – направление больше в деньги, чем в футбол. Поэтому за португальца мало кто будет голосовать, его уже отправили на пенсию. Хотя теперь он заработает много денег», — сказал агент.

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за 19 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Португалия с Роналду в составе обыграла Словакию.

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