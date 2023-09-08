Испания забила семь мячей в ворота Грузии в матче квалификации Евро-2024

В отборочном матче Евро-2024 сборная Испании разгромила Грузию.

Встреча, которая прошла в Тбилиси, завершилась со счетом 7:1.

В составе Испании забитыми мячами отметились Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ламин Ямал, а также Альваро Мората, который оформил хет-трик. За сборную Грузии единственный мяч забил Георгий Чакветадзе. Грузин Соломон Кверквелия забил мяч в свои ворота.

В своей отборочной группе Испания занимает второе место, набрав после трех матчей шесть очков. Грузия располагается на четвертом месте, имея в активе четыре балла.

В следующем матче Испания сыграет с Кипром. Встреча пройдет 12 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

Грузия померится силами с Норвегией. Игра пройдет 12 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

Действующим победителем Евро является Италия, обыгравшая в решающем матче Евро-2020 сборную Англии. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы победили со счетом 3:2.

Ранее Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА.